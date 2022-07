Terminou contrato com o PSV e já fez exames médicos no Paços de Ferreira

Nigel Thomas é mais uma solução para o ataque que chega dos Países Baixos, com dois anos de contrato.

Nigel Thomas chegou ontem, segunda-feira, e já realizou testes médicos no Paços, durante a manhã, para assinar um contrato válido para as próximas duas épocas. O neerlandês terminou contrato com o PSV Eindhoven e quer relançar a carreira ao serviço do clube da Capital do Móvel.

Considerando as soluções que César Peixoto tem para o ataque, este jogador pode preencher praticamente todos os lugares nesse sector, embora esteja mais identificado com as alas, podendo jogar tanto à direita, como à esquerda.

O facto de ter apenas 21 anos pode obrigar a uma necessidade acrescida de adaptação. Curiosamente, as duas únicas contratações até ao momento dos castores são dois homens para o ataque, um 21 anos (Thomas) e outro com 22 (Holsgrove), o que permite antecipar larga margem de progressão destes atletas.

Ficam ainda para preencher algumas posições para completar o plantel, preferencialmente na zona central da defesa, no meio-campo e também no ataque.

Além das entradas, também durante esta semana se irá saber o destino de alguns atletas que não vão ficar no plantel, uns com saídas definitivas e outros apenas por empréstimo.