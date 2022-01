Termina ligação ao Benfica e assina com o Paços por três épocas e meia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Central Pedro Ganchas confirmado como reforço.

O Paços de Ferreira confirmou na manhã desta segunda-feira a contratação de Pedro Ganchas, informação adiantada por O JOGO online em tempo oportuno. O central de 21 anos assinou um contrato válido por três épocas e meia e termina assim a ligação ao Benfica, onde fez 11 jogos pela equipa B esta época.

Ganchas era um alvo antigo dos castores, tendo estado na lista do clube na passada temporada. Além do Benfica, o jogador passou por Carregado e Sacavenense no processo de formação.

O clube da Luz confirmou a saída, deixando votos de felicidade ao jogador. "No momento em que abraça um importante desafio no seu percurso desportivo, o Benfica endereça a Pedro Ganchas votos de sucesso desportivo e felicidades a nível pessoal", pode ler-se.