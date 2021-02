"Terceiro lugar? No início do campeonato diriam que o Pepa era maluco"

Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, após o empate 0-0 na receção ao Portimonense.

Empate ajusta-se? "Nós vamos ser sempre ambiciosos. Fizemos de tudo, nem sempre bem feito, para vencer o jogo. Se podemos olhar para cima, não vamos olhar para baixo. Fizemos de tudo para vencer, mesmo sabendo que íamos correr riscos. As duas melhores oportunidades do jogo são do Portimonense e podíamos ter perdido. Foi um jogo muito disputado, com o metro quadrado muito caro. Se não fôssemos iguais a nós próprios, teríamos perdido hoje. Mas fomos solidários, procurámos sempre a vitória e não o conseguimos porque encontrámos um Portimonense muito forte. Não dando para ganhar, é um ponto na nossa caminhada."

Quão importante é este ponto? "Se no início do campeonato disséssemos que, no início da segunda volta, o Paços de Ferreira ia estar com possibilidades de se colar ao terceiro classificado, iam dizer que o Pepa e a malta aqui da zona de Paços de Ferreira eram malucos. É ser ambicioso, ir atrás de algo. É um sonho que estamos a viver e vamos tentar de tudo. Se pudermos olhar para a frente, vamos fazê-lo. O objetivo é a permanência, mas hoje acabámos o jogo frustrados por não termos conseguido a vitória."

Meta europeia: "A minha convicção é de que quem pensa pequeno vai ser pequeno para o resto da vida. Não é falsa modéstia, é a realidade. Queremos pensar grande, independentemente de tudo o que possa vir a acontecer. Vamos atrás a melhor classificação possível, a olhar para cima, sabendo que cada vez vai ser mais difícil."