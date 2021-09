Stephen Eustáquio outra vez em contra-relógio para ajudar

O médio, 24 anos, fará apenas um treino (sozinho) antes do jogo com o Braga.

Um dos desejos do treinador do Paços de Ferreira para esta época cumpriu-se: o mercado fechou e Stephen Eustáquio mantém-se no plantel... embora ausente nas últimas semanas, na seleção do Canadá.

O médio, 24 anos, fará apenas um treino (sozinho) antes do jogo com o Braga. O passado recente deixa-o em dúvida: após a Gold Cup, quase não descansou e fez um grande jogo com os irlandeses do Larne, na Conference League.

Jorge Simão rendeu-se-lhe e admitiu que queria muito contar com ele - e aí o tem, mesmo que não seja para o Braga.