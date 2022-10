Apesar da derrota com o V. Guimarães, a equipa mostrou dinâmicas muito interessantes como ainda não tinha feito.

Ainda não foi desta que o Paços de Ferreira conquistou a primeira vitória, mas se serve de consolação, foi desta que César Peixoto viu uma equipa a sério, com agressividade, reação à perca da bola e futebol acutilante no último terço do terreno de jogo.

Tal transformação deveu-se às alterações táticas introduzidas desta vez e, embora aparentemente o desenho tático tenha sido o mesmo, as dinâmicas da equipa foram diferentes.

Até a ausência inesperada de um jogador que estava a ser uma revelação, Abbas Ibrahim, foi colmatada com a introdução de Bastien Toma, no seu lugar, que justificou plenamente a sua qualidade e uma aposta de futuro imediato, até porque Ibrahim irá estar fora de quatro a cinco semanas a curar uma rotura muscular.