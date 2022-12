Sete jogos depois, José Mota deixa comando técnico do Paços de Ferreira

José Mota chegou aos castores no fim de outubro e sai agora, com sete jogos disputados.

José Mota deixou de ser treinador do Paços de Ferreira. As partes reuniram esta quinta-feira e chegaram a acordo para a rescisão do contrato.

O técnico, de 58 anos, chegou aos pacenses no final de outubro, para substituir César Peixoto, e realizou sete jogos. Marco Paiva, coordenador da formação, assume o cargo de forma interina, à semelhança do que já acontecera aquando da saída de César Peixoto.

Os castores perderam os quatro jogos da Liga Bwin sob o comando de José Mota. Na Taça da Liga conquistaram dois empates e perderam um jogo.

O Paços de Ferreira é o último classificado do campeonato português. Ainda não venceu nenhum jogo esta temporada.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Futebol Clube de Paços de Ferreira comunica que, durante a tarde de hoje, se realizou uma reunião entre a sua direção e a equipa técnica liderada pelo mister José Mota, onde foi debatida a atual situação da equipa profissional. Após a mesma, as partes entenderam de forma totalmente consensual terminar a ligação contratual que as unia.

O Futebol Clube de Paços de Ferreira enaltece a postura altamente profissional da equipa técnica liderada pelo mister José Mota, não só pelo trabalho por si realizado durante o período de ligação, mas também na hora da despedida - algo que revela a elevada estima que todos os seus membros têm pelo clube.

Ao mister José Mota e à sua equipa, o Futebol Clube de Paços de Ferreira deixa o seu maior agradecimento e votos de sucesso para o futuro."