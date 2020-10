"Sentimos revolta. Vimos um penálti mal assinalado, um golo mal anulado..."

Hugo Silva, um dos adjuntos de Pepa no Paços de Ferreira, analisou a vitória (3-2) sobre o FC Porto.

Justiça do resultado: "Acima de tudo, o que marca esta partida é a enorme qualidade de jogo que a nossa equipa teve, a enorme entrega da nossa equipa, a qualidade na primeira parte, fomos bastante organizados, fechámos bem os caminhos da baliza, qualidade com bola, de um corredor ao outro, numa ou noutra transição pusemos o FC Porto em sentido, saímos justos vencedores. Na segunda parte, pela qualidade que o FC Porto tem, colocaram muita gente em zona ofensiva, mas nós mantivemos uma alma e atitude incríveis, fomos justíssimos vencedores da partida".

Revolta no final da primeira parte: "Sentimos revolta, porque na primeira parte tivemos muitas adversidades que não pudemos controlar, vimos um penálti mal assinalado, um golo mal anulado... Mas conseguimos manter o equilíbrio mental, focámo-nos no jogo, a malta esteve excelente, só temos de dar os parabéns ao excelente grupo que temos, não só pela entrega mas também pela qualidade que temos. Expulsão de Pepa? São incidências do jogo, sentimos que estávamos a ser empurrados para trás, faz parte do jogo, queremos focar a entrega e qualidade que a equipa teve".

Sequência de resultados positivos: "A equipa está a crescer, ainda tem mais margem de progressão e estamos no bom caminho. Trabalhamos todos os dias para que as coisas aconteçam. Os pontos que tivemos são o resultado do trabalho diário".