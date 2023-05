"Se o Marafona não tivesse apanhados três jogos de castigo, a situação do Paços era diferente"

Com o guarda-redes em campo são cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Falhou três jogos e o Paços perdeu-os todos. Candeias atesta a qualidade do guardião; Candeias, companheiro de Marafona no Varzim e na Turquia, vai ao encontro da influência do guarda-redes na recuperação do Paços. Contributo grandíssimo e aposta na redenção após castigo de três jogos.

Marafona é sinónimo de esperança para o Paços. O experiente guarda-redes, 35 anos, regressou a Portugal vindo da Turquia, onde jogava no Alanyaspor, para assumir a baliza e com ele campo o Paços venceu cinco jogos, empatou três e perdeu cinco, num registo pontual que renderia posição tranquila na tabela não fosse o desnorte da fase inicial.

Marafona também teve o seu capítulo de perdição, numa expulsão em Guimarães que equivaleu a três jogos de suspensão numa fase crítica da Liga. Vieram três derrotas para o Paços e de fora o guarda-redes fez a sua reflexão, regressando à equipa para impor a sua lei: vitória em Vizela e uma luta reaberta com o Marítimo. Ainda a jogar na Turquia, Candeias, amigo de Marafona do passado recente, percebe o acréscimo dado pelo guarda-redes. "Está à vista de todos a qualidade que tem, é uma mais-valia e, para a situação em que estava o Paços, era bem necessária a experiência de um guarda-redes como ele. Teve um impacto imediato. Além de guarda-redes fantástico, acrescenta ao balneário pela pessoa que é, dá uma segurança incrível e mostra um grande nível com os pés. O Paços tinha dois pontos, agora luta pelo acesso ao play-off", testemunha o avançado formado no FC Porto.

O episódio menos abonatório do antigo companheiro também merece análise. "Eu estava a ver esse jogo com o Vitória e fiquei surpreendido, porque ele é sempre muito tranquilo. Se não tivesse apanhados três jogos de castigo, a situação do Paços era diferente. Foi reflexo da vontade que ele tem de ajudar. É um vencedor nato. Na Turquia era um dos melhores, tive pena que nos tenha deixado, mas sei que ele está feliz e pronto a deixar o Paços na Liga", assegura Candeias.