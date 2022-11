"Sabemos que o que temos feito está muito aquém dos pergaminhos do Paços"

Declarações de José Mota, treinador do Paços de Ferreira, antes do confronto com o Vizela, referente à 13ª jornada da Liga Bwin e marcado para o próximo domingo (15h30).

José Mota disse este sábado querer "responsabilidade" e "humildade" no Paços de Ferreira para alcançar a primeira vitória na Liga Bwin, diante do concorrente direto Vizela, em jogo da 13.ª jornada, no domingo.

"É um adversário do nosso campeonato e temos de apelar a todos o sentido de responsabilidade e humildade para vencer. Sabemos que o que temos feito está muito aquém dos pergaminhos do clube e só há uma forma de contrariar isso, que é vencer e sermos uma equipa muito concentrada", declarou José Mota, na conferência de antevisão.

O técnico pacense mostrou respeito pelo Vizela, "um adversário de muito valor", e falou ainda de "uma equipa muito determinada, muito concentrada, com uma mística e atitude mental que a faz ser extremamente difícil".

"Mas queremos muito vencer, dar a primeira vitória aos nossos adeptos. O Paços não está habituado a estes resultados negativos", insistiu o técnico.

De volta ao Vizela, Mota disse ser uma equipa com "uma série de adjetivos importantes no futebol", destacando o "caráter" e "a mística que a identifica".

"O Vizela tem tido alguns bons comportamentos, mantém a equipa técnica e alguns jogadores que se identificam com o que é o clube há muitos anos. Luta sempre pelos três pontos e vende sempre muito cara a derrota", reforçou.

Sobre a estratégia para o jogo, o técnico reconheceu as diferenças de abordagem entre o que foi defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão e receber o Vizela.

"Trabalhámos sobre o que é o valor do adversário e no que podemos fazer em nossa casa. Temos de pensar em nós, no que podemos e devemos fazer. Devemos colocar em prática o que temos trabalhado e sabemos que será um jogo de grande responsabilidade", precisou.

Rui Pires e Juan Delgado vão cumprir castigo e falham a receção ao Vizela, o mesmo acontecendo com Tiago Ilori, mas por lesão, regressando, em contrapartida, Luiz Carlos ao lote dos eleitos.

Para José Mota, o mais importante será recuperar rápido a identidade do Paços.

"O Paços já foi uma fortaleza na sua casa, com uma grande acutilância nos momentos ofensivos e defensivos, e queremos voltar a ter essa chama. Temos perdido um bocado do que é a identidade do Paços. Perder é fácil, ganhar é que é difícil", sublinhou, agradado com a paragem seguinte a esta jornada, devido ao Mundial de futebol.

Na tabela, o Paços ocupa o 18.º e último lugar, com apenas dois pontos, enquanto o Vizela é 13.º com 12.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 15:30, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.