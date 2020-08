Rescinde com Vasco da Gama e fica perto de reforçar a baliza do Paços de Ferreira

Guarda-redes brasileiro conseguiu a rescisão com o Vasco da Gama por deliberação do Tribunal de Trabalho do Rio de Janeiro e vai receber proposta da SDUQ

A SDUQ do Paços de Ferreira já identificou Jordi como reforço para a baliza. O guarda-redes brasileiro, de 26 anos, conseguiu, na sexta-feira, a rescisão do contrato com o Vasco da Gama, a partir da deliberação do Tribunal de Trabalho do Rio de Janeiro, em segunda instância. Jordi, segundo a imprensa brasileira, reclama dívidas no valor de um milhão de reais (o equivalente a cerca de 160 mil euros), por salários em atraso, férias, 13.º mês referente a 2017 e também a 2020 e o não recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que não aconteceu durante três anos.

Jordi estava referenciado pelos responsáveis pacenses e, uma vez que a situação legal está agora devidamente clarificada - é um jogador livre -, têm o caminho aberto para avançarem com a proposta de contrato, que deve contemplar duas épocas. Produto da formação do Vasco da Gama, o guarda-redes esteve emprestado ao CSA, em 2019, (participou em 28 jogos) e na anterior representou os iranianos do Tractor Club (16 vezes titular), na mesma condição.

O contrato com o clube carioca cessava no final de junho de 2021. Jordi estreou-se como profissional em 2014 e prepara-se para iniciar uma aventura em Portugal, ao serviço do Paços de Ferreira, onde poderá tornar-se no titular da baliza, sucedendo a Ricardo Ribeiro, número 1 dos castores durante duas épocas, acompanhando o clube no regresso à I Liga.

No Paços de Ferreira terá uma oportunidade para voltar à ribalta, depois de uma temporada praticamente sem oportunidades e na qual apenas participou num jogo, frente ao Flamengo.