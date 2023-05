Regresso de Peixoto trouxe crença ao Paços de Ferreira, mas não evitou pesadelo

César Peixoto deixou o comando pacense após a nona jornada e regressou de forma surpreendente cinco jogos depois, parecendo dar um novo um novo fôlego ao clube, o que não se revelou suficiente para impedir a descida à II Liga.

O Paços de Ferreira carregou a lanterna-vermelha durante 13 jornadas, mas, sem nunca sair dos lugares de risco, espreitou os lugares de permanência e acabou despromovido à II Liga portuguesa ainda com dois jogos por disputar.

Um golo tardio de Cláudio Winck deu esta sexta-feira a vitória ao Marítimo na receção ao Vizela, por 1-0, e atirou, de uma vez, Paços de Ferreira e Santa Clara para o segundo escalão, mantendo a esperança dos madeirenses em permanecerem, dependendo do desfecho do play-off com o terceiro colocado da II Liga.

O Paços de Ferreira iniciou a sua 24.ª presença entre os grandes, a quarta consecutiva, com seis derrotas seguidas. Seguiram-se dois empates e mais uma série de seis desaires.

Pelo meio, o treinador César Peixoto, que na época passada levou os pacenses ao tranquilo 11.º lugar, deixou o comando da equipa, após a nona jornada - derrota por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães -, sendo substituído por José Mota.

O veterano treinador, vizinho do Estádio Capital do Móvel, só aguentou quatro jornadas - quatro derrotas -, mas deixou o clube numa situação aparentemente mais aflitiva, porque o Marítimo, que hoje o condenou à descida, depois de oito desaires a abrir o campeonato, pontuou em quatro jogos seguidos e venceu um, precisamente em casa do Paços.

Foi o interino Marco Paiva que comandou os "castores" na visita ao Sporting, somando nova derrota, por 3-0, antes do surpreendente regresso de César Peixoto ao comando técnico da equipa.

O novo velho "timoneiro" pareceu dar novo fôlego ao clube, retomando a missão com um empate - e apenas o terceiro ponto da época - e o primeiro triunfo, na visita ao Rio Ave, por 1-0, encerrando a primeira volta com seis pontos, já a sete do Marítimo e a oito do Santa Clara.

Até hoje, nas vésperas de receber o Rio Ave, no domingo, amealhou mais 14 pontos, graças a três vitórias e dois empates e deixou o último lugar, após a 24.ª jornada, para o Santa Clara, mas, fatidicamente, sem conseguir anular a desvantagem frente aos madeirenses, perdendo, novamente, agora no Funchal, por 3-1.

Com o triunfo dos comandados de José Gomes, o Paços de Ferreira ficou a seis pontos dos madeirenses e, apesar de ainda ter dois jogos por disputar, já sem hipóteses de ficar na I Liga, sendo ainda a equipa com mais derrotas, 22, mais uma do que Marítimo e do que os açorianos.

Os experientes Marafona, Antunes, Luiz Carlos e Nico Gaitán destacavam-se num plantel em que o espanhol Adrian Butzke é o melhor marcador, com quatro golos.

O Paços de Ferreira, que alinhou pela primeira vez no principal escalão nacional em 1991/92, tem como melhor classificação o terceiro lugar de 2012/13, sob o comando de Paulo Fonseca

O emblema nortenho volta à II Liga, que conquistou quatro vezes, duas sob o comando do malogrado Vítor Oliveira (1990/91 e 2018/19) e outras tantas de José Mota (1999/2000 e 2004/05, a primeira das quais depois de suceder a Henrique Calisto).