Quotas em dia valem bilhete gratuito para a estreia do Paços na Conference League

"É hora de agradecer a vossa lealdade", justifica a direção pacense em comunicado.

Os sócios do Paços de Ferreira com as quotas em dia vão poder assistir gratuitamente ao primeiro jogo europeu no estádio Capital do Móvel, na próxima quinta-feira, anunciou hoje o emblema da I Liga de futebol.

"É hora de agradecer a vossa lealdade", justifica a direção pacense em comunicado.

A oferta de bilhete é limitada "a todos os sócios com as quotas em dia" e acontece na próxima quinta-feira, na receção ao Larne FC, da Irlanda do Norte, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da estreante Liga Conferência Europa.

"Depois de meses do lado de fora, é hora de voltar a ter o vosso apoio nas bancadas. Como forma de agradecimento a todos os que continuaram do nosso lado, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu oferecer o bilhete para o nosso primeiro jogo europeu no estádio Capital do Móvel a todos os sócios com as quotas em dia", explica a direção pacense.

Na informação partilhada pelo emblema nortenho nas suas redes sociais, são prometidas "em breve" mais informações sobre o levantamento e condições de acesso às bancadas.

A decisão agora conhecida surge na sequência das novas medidas para a reabertura do país face à pandemia de covid-19, anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira.

"[Vamos] permitir que os eventos desportivos passem a ter público de acordo com a regra especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde", afirmou o governante em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros que definiu as medidas para a reabertura do país.

Tais medidas, que se inserem na fase 1 do desconfinamento, entram em vigor no domingo, dia 01 de agosto, e preveem que os estádios dos clubes portugueses possam ter 33% da lotação ocupada, desde que os adeptos apresentem certificado digital covid-19, que comprove vacinação completa ou teste negativo, PCR até 72 horas do jogo e antigénio até 48 horas.

Para além disso, a temperatura corporal tem de ser inferior a 38º, é necessário o uso de máscara de proteção e manter o distanciamento social.