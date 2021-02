Quatro vitórias em janeiro colocaram Pepa à frente de Amorim e Conceição

Treinador do Paços eleito o melhor treinador da I Liga em janeiro.

Pepa é o vencedor do prémio Vítor Oliveira referente ao mês de janeiro, que se destina ao melhor treinador do campeonato no mês em causa. O técnico do Paços de Ferreira, equipa sensação do campeonato, onde ocupa o quinto posto, recolheu 42 por cento dos votos.

Na segunda posição ficou Rúben Amorim, do Sporting, com 21 por cento, enquanto Sérgio Conceição, do FC Porto, ficou no terceiro posto, com 10.

Em janeiro, o Paços de Ferreira venceu os quatro jogos que realizou para a I Liga, com nove golos marcados e nenhum sofrido, números que convenceram os restantes técnicos da competição.