Mais quatro jogadores do Paços de Ferreira testaram positivo à covid-19

Identidade dos futebolistas não foi revelada pelo emblema da Liga Bwin. César Peixoto poderá utilizá-los no compromisso seguinte, agendado para 31 de janeiro

O Paços de Ferreira tem mais quatro futebolistas que testaram positivo à covid-19 e estão em quarentena, mas podem ir a jogo com o Estoril Praia, na próxima semana, revelou, esta segunda-feira, uma fonte do clube da I Liga.

A fonte do Paços de Ferreira confirmou quatro novos casos de covid-19 no plantel, detetados durante os testes realizados no domingo (o emblema nortenho assumiu como prática a realização diária de testes), sem, no entanto, revelar o nome dos atletas envolvidos.

Os jogadores infetados já iniciaram o período de isolamento, mas devem recuperar a tempo do jogo com o Estoril Praia, na próxima segunda-feira, cumprindo os sete dias redefinidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para pessoas infetadas assintomáticas e dos contactos de risco (antes eram 10 dias de isolamento).

A garantia foi avançada pela fonte do emblema pacense, clube que, na última jornada do campeonato, diante do Boavista (1-1), se viu privado dos guarda-redes André Ferreira e Vekic, por terem também testado positivo. Os dois elementos voltam a integrar os trabalhos da equipa a partir de terça-feira.