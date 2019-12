Primeiro reforço de inverno do Paços chega do México e é bem conhecido

A anunciada vaga de reforços para alavancar a recuperação na tabela classificativa já começa a ganhar corpo, com a contratação do jovem luso-canadiano para o meio-campo de Pepa

Um ano depois de ter trocado o Chaves, então na I Liga, pelo Cruz Azul, do México, o médio Stephen Eustáquio, 22 anos, está de regresso ao campeonato português. É o primeiro reforço de inverno do Paços de Ferreira, que procura beneficiar das paragens que aí vêm para acelerar a integração de novos jogadores.

O luso-canadiano já esteve na quarta-feira no Capital do Móvel para fazer exames médicos e assinar o contrato que o vincula ao Paços de Ferreira até ao final da temporada, por cedência do clube mexicano.

Stephen Eustáquio tem seis clubes (e duas seleções) no currículo. Passou por Nazarenos, Leiria e Torreense na formação. Depois, por Leixões, Chaves e Cruz Azul

Stephen Eustáquio, internacional A do Canadá e sub-21 por Portugal, destacou-se no Leixões, quando a equipa do segundo escalão era orientada por João Henriques, e acabou por saltar para o campeonato principal pela mão de Luís Castro, que o lançou no Chaves. Na segunda época com os transmontanos, o jovem médio transferiu-se para o Cruz Azul, treinado por Pedro Caixinha, onde viveu momentos difíceis: uma lesão num joelho obrigou-o a longa paragem, e agora relança a carreira com Pepa, que precisa de um criativo na construção do jogo atacante, onde só tem contado com Pedrinho, já que Bernardo ainda não se impôs. O recurso a dois médios-defensivos, Diaby e Luiz Carlos, pode também agora mudar e o meio-campo passar a contar com uma unidade ofensiva.

As contratações do penúltimo classificado do campeonato não ficarão por aqui. O presidente Paulo Meneses referiu recentemente, em entrevista a O JOGO, que contava reforçar o plantel com quatro ou cinco jogadores.