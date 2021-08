Lucas Silva diz que o Paços de Ferreira vai discutir eliminatória com o Tottenham.

Lucas Silva, autor do golo que coloca o Paços de Ferreira em vantagem para alcançar a fase de grupos da Conference League prometeu dar luta ao favorito Tottenham e discutir a eliminatória em Inglaterra.

O jogo da primeira mão do "play-off", na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira venceu o Tottenham (com as segundas linhas), por 1-0, com um golo do brasileiro Lucas Silva, isolado por Nuno Santos.

"As coisas acontecem naturalmente e, naquele lance frente ao guarda-redes, tive muita tranquilidade na hora de rematar. Pressão? Pressão é olhar para os nossos familiares e saber que temos de colocar pão na mesa. A gente faz o que ama", referiu Lucas Silva à agência Lusa.

Apesar da derrota, os ingleses continuam favoritos na eliminatória, mas Lucas Silva defendeu que o Paços está na corrida pela qualificação.

"Sabemos que é um adversário muito difícil, mas também temos muita qualidade e, com os pés no chão, vamos lá claramente em busca da classificação", prometeu o avançado brasileiro.

A confiança do antigo jogador do Flamengo resulta do bom momento coletivo e individual, reconhecido pelos adeptos e pela crítica.

"Mas os elogios ficam sempre fora do campo", assegurou, consciente da necessidade de "manter o foco", para quem acredita que "o melhor está para vir".

Desse jogo e da vitória histórica, Lucas Silva recordou uma noite mal dormida, por conta do golo que marcou.

"Recebi muitas mensagens, principalmente dos familiares e até dos ex-colegas no Flamengo, que me disseram para continuar assim. Confesso que foi um pouco difícil de adormecer, mas isso acontece também quando se perde, altura em que nos cobramos por aquilo que correu mal", concluiu.