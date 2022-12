Presidente do Paços de Ferreira quer novo treinador no jogo com o Sporting

Paulo Meneses tenciona assegurar o sucessor de José Mota até amanhã. Nandinho (B SAD) e Ricardo Sousa (Mafra) ocupam o topo da lista de desejados. Comando dos castores não ficará muito tempo nas mãos do interino Marco Paiva. O líder do Paços de Ferreira trabalha no sentido de arranjar rapidamente o treinador que evite a descida.

Estando o campeonato quase à porta, Paulo Meneses não vai deixar para depois o que pode fazer já nos próximos dias em relação à escolha do novo treinador do Paços de Ferreira. Acertada a saída de José Mota, o segundo timoneiro dos castores nesta temporada, depois de César Peixoto, o presidentetem pressa em assegurar um substituto e, apurou O JOGO, deverá fazê-lo até terça-feira, de modo a que a preparação para a deslocação a Alvalade (29 de dezembro) já seja conduzida pelo novo treinador.

O interino Marco Paiva vai passar o testemunho em breve e não será a Álvaro Pacheco, o ex-treinador do Vizela, que, na sequência de sondagens indiretas, não se manifestou disponível para assumir as rédeas da equipa pacense, mergulhada no fundo da classificação e a correr sérios riscos de descer de divisão. Entre os nomes que mais agradam aos responsáveis do Paços, Nandinho (B SAD) e Ricardo Sousa (Mafra) estão na linha da frente. O primeiro afigura-se, no entanto, mais difícil, pois a B SAD tem apontado a uma cláusula de rescisão fixada em 150 mil euros. Rui Ferreira (Feirense), Rui Borges (Vilafranquense) e Vasco Seabra (livre) são outras hipóteses.