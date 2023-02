Presidente do Paços critica calendário: "Tratar clubes e adeptos desta forma..."

Em causa a partida da ronda 23 agendada para a noite de uma segunda-feira.

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, recorreu este sábado às redes sociais para evidenciar o desagrado com a marcação de jogos dos castores, depois de conhecido o calendário das próximas rondas e que coloca a equipa em campo numa segunda-feira à noite.



"Impossível não reagir! Obviamente o Paços de Ferreira deu conhecimento ao organismo competente do seu desagrado perante esta triste realidade e pedimos explicações. Em 23 jornadas teremos jogado 10 jogos à semana e 'obrigado' aqueles que acompanham o clube a fazer viagens duras para que possam apoiar o nosso clube. Como sempre, o bom senso deveria ser a primeira regra de quem decide, mas tratar clubes e adeptos desta forma é desrespeitar o futebol", pode ler-se.

"Dia 6 serão necessários mais de 600 km e mais que um dia de trabalho perdido. Ninguém merece, mas iremos resistir até ao limite das nossas forças e não permitiremos que nos maltratem sem uma posição firme. Depois apregoam-se valores que não se defendem", completou.

O Paços, último classificado do campeonato, joga no dia 6 de março, uma segunda-feira, no terreno do Casa Pia, às 20h15, para a jornada 23.