Perfil do técnico está a ser definido pelo Paços de Ferreira

Paulo Meneses é o presidente do Paços de Ferreira

Direção liderada por Paulo Meneses tem em mãos um dossiê muito complicado.



Consumada a saída de José Mota, os dirigentes do Paços de Ferreira estão, nesta altura, a definir o perfil do novo treinador, o terceiro da temporada. Trata-se de uma escolha sensível e naturalmente complicada, devido às dificuldades da tarefa, uma vez que o Paços não tem qualquer vitória esta época e segue na última posição do campeonato.

Segundo apurou O JOGO, até ao momento os dirigentes pacenses ainda não fizeram qualquer contacto. Só depois de definido o perfil do treinador pretendido é que passarão para essa etapa.

Segunda-feira, o plantel do Paços de Ferreira regressará aos treinos sob o comando de Marco Paiva, o coordenador da formação do clube. A atenção estará já virada para a preparação da equipa tendo em vista a deslocação a Alvalade, marcada para o dia 29, às 21h15. Caso não seja contratado um treinador até essa altura, será Marco Paiva a orientar os castores em Alvalade.