Pepa volta a ver-se obrigado a fazer adaptações na defesa

Conhecidos os convocados do Paços de Ferreira para o embate frente ao Belenenses SAD.

O central Marco Baixinho continua lesionado e voltou este domingo a ficar fora dos convocados do Paços de Ferreira, para o jogo com o Belenenses SAD, da 10.ª jornada da I Liga, na segunda-feira.

Marco Baixinho foi titular absoluto no Paços até ao jogo com o Sporting, na última jornada (derrota por 2-1), devido a uma lesão ainda não ultrapassada e, por isso, volta a ficar de fora dos eleitos de Pepa.

Para o jogo no estádio Nacional, em Oeiras, o técnico pacense vê-se novamente forçado a adaptações no eixo da defesa, em função, também, da ausência de Maracás, central brasileiro que vinha formando a dupla titular com Baixinho.

Os dois jogadores são as únicas ausências forçadas no plantel e voltam a ficar de fora dos convocados, numa lista agora alargada de 18 para 20 elementos, com Bernardo Martins a sair dos eleitos, em contraponto aos regressos do guarda-redes Marco Ribeiro, do médio Vasco Rocha e do extremo Yago.

O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com cinco pontos, defronta o Belenenses SAD, 14.º classificado, com oito, no estádio Nacional, em Oeiras, no domingo, às 19h00, em jogo da I Liga.

Lista dos 20 convocados

Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

Defesas: Bruno Santos, Jorge Silva, Oleg, André Micael e Bruno Teles.

Médios: Diaby, Luiz Carlos, Pedrinho, Rafael Gava e Vasco Rocha.

Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Welthon, Uilton, Yago, Murilo e Dadashov.