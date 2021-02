Pepa: uma dedicatória especial, elogios a Stephen Eustáquio e um objetivo real

Pepa, treinador do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Treinador do Paços de Ferreira após triunfo por 2-1 sobre o Vitória de Guimarães e consequente reforço do quinto lugar.

Dedicatória especial: "Pelo que representa para nós, pela gravidade da lesão, os três pontos são para o Diaby. Contra uma boa equipa, fizemos um jogo tremendo, umas das melhores exibições da época, penso que por aí está tudo dito."

Golaço de João Pedro: "Foi um bonito golo do João Pedro, que tem características diferentes do Douglas Tanque e do Dor Jan, o que dá coisas diferentes e é bom."

Elogios a Stephen Eustáquio: "O Stephen [Eustáquio] é a extensão do treinador dentro do campo. Pelo que joga e, acima de tudo, a inteligência que ele tem, é um monstro dentro de campo e isso é gratificante para todos nós."

Ambição de chegar às competições europeias: "O sonho [da Europa] existe. Se podemos olhar para cima, não vamos olhar para baixo, devendo estar apenas focados no próximo adversário. Quem pensa pequeno, não vai conseguir coisas grandes e nós queremos coisas grandes, mas sempre com os pés no chão."