Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, após o empate a um golo em Moreira de Cónegos, para a ronda 32 do campeonato.

Jogo: "Queríamos resolver a questão dentro de campo. Sabíamos que a vitória nos dava a manutenção, depois de uma época muito longa, com muita dificuldade desde o início. Acima de tudo, queríamos [ganhar] o jogo de hoje. Não demos 45 minutos de avanço, porque há muito mérito do Moreirense: são um bom grupo, com bons jogadores. Falhámos muito na decisão e, nos duelos individuais, estávamos a ser mais reativos do que proativos. Queria ainda dar os parabéns às três equipas, pela intensidade que o jogo teve, com este calor".

O que faltou: "Faltou-nos [sentido de urgência no início do jogo]. Infelizmente, temos tido entradas não muito positivas. Hoje, mais uma vez, independentemente do golo [do Moreirense] e de ser ou não penálti, não merecíamos nada ao intervalo. Precisávamos de mais alma e de mais coração. Quando isso falta, faz com que o Moreirense fique muito mais tempo no meio-campo".

Segunda parte: "Na segunda parte, sem sermos deslumbrantes, tivemos muito mais bola e estivemos muito mais tempo no meio-campo do Moreirense. Queremos descansar bem e fechar, em casa, as contas da manutenção [no duelo com o Portimonense, na segunda-feira]".

Grande penalidade: "Se me vou queixar de penáltis, o que é que posso dizer? Já no outro jogo [contra o Braga], tivemos dois penáltis contra nós. Os árbitros estão lá para ajuizar e nós para jogar. Devíamos ter feito mais na primeira parte e não fizemos. Devíamos ter sido mais prudentes nesse lance".