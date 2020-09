Pepa: "O que aconteceu no final é o que queremos para a nossa equipa"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, no final do encontro com o Portimonense, em jogo da 1.ª jornada da I Liga

"Desiludido não. O futebol é isto mesmo. Foi um grande jogo que o Tanque fez, deu-se ao jogo. Algumas vezes sentimos que faltou aquele apoio que lhe costumamos dar. Mas ele fez um grande jogo.

Foi um jogo entre duas equipas que queriam entrar a ganhar no campeoanto. Não fizemos o que queriamos. Entrámos num jogo muito físico e aí o Portimonense é mais forte. Acabou por ser um jogo muito físico. Duas equipas que lutaram muito. Foi um futebol bem jogado mas tipico de equipas que queriam ganhar e, em detereminada parte, não queriam perder. O que aconteceu no fim é o que queremos para a nossa equipa.

Sinto que quando assentámos o jogo as coisas fluiram. Quando entrámos num jogo mais físico as coisas não fluiram. Temos margem para crescer. Vamos fazer mais no campeonato".