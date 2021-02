Pepa: "No início da época era impensável, mas é a realidade atual"

Treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao encontro com o V. Guimarães.

O Paços de Ferreira vai tentar infligir a primeira derrota como visitante à "forte equipa" do Vitória de Guimarães, concorrente direto ao quinto lugar na I Liga, vincou este sábado Pepa, falando do jogo da 20.ª jornada.

"Sabemos e respeitamos o que está do outro lado, uma equipa bem orientada, uma boa estrutura e jogadores acima da média, mas estamos muito bem e queremos aproveitar esta oportunidade em casa para garantirmos os três pontos, tendo a noção de que este jogo pode distanciar-nos deste adversário. No início de uma época [se calhar] era impensável, mas é a realidade atual e vamos agarrar-nos a isso com tudo", disse Pepa.

O técnico pacense relativizou o compromisso a meio da semana e os quatro jogos sem vencer do Vitória, insistindo na ideia de "uma equipa forte, com individualidades muito acima da média, muito organizada e forte nas transições" e, não menos importante, ainda sem derrotas nos jogos fora de Guimarães.

"[O Vitória] Sofre muito poucos golos fora de casa, e tanto é assim que ainda não perdeu. Aliás, fora de casa até costuma ser uma equipa muito compacta e mais agressiva, com as linhas mais juntas", sublinhou, acreditando num "bom e intenso jogo" entre equipas apostadas na vitória.

Pepa empurrou as contas finais do quinto lugar para mais tarde, defendendo que essa luta não é exclusiva de Paços e Vitória, e relativizou, também, a ausência do avançado Douglas Tanque, a cumprir castigo.

"Foi o quinto amarelo, não houve gestão. O Dor [Jan] já está recuperado, o João Pedro tem treinado e entrado muito bem. Por isso, em relação às opções, estamos satisfeitos e salvaguardados, e tenho a certeza de que vão dar uma boa resposta amanhã [domingo], onde todos seremos Diaby", concluiu Pepa, aludindo à grave lesão sofrida esta semana pelo médio francês.

Diaby fez durante um treino uma rotura total do tendão de Aquiles do pé direito e vai ser operado, falhando o resto da temporada, numa lista de ausentes ainda extensiva a Jorge Silva, a recuperar de lesão.

Nuno Almeida, da associação do Algarve, vai ser o árbitro do jogo entre Paços de Ferreira, quinto classificado, com 35 pontos, e o "perseguidor' Vitória de Guimarães, sexto, com 32. O jogo realiza-se no estádio Capital do Móvel, em Paços, no domingo, a partir das 15:00.