"Pepa? Ninguém quis cobrir o valor da cláusula e também não queria que pagassem"

Paulo Meneses admitiu a O JOGO ter recebido propostas pelo treinador, mas ninguém "quis pagar" a cláusula de rescisão. Intenção de renovar é "natural".

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, admitiu a O JOGO ter recebido propostas por Pepa, treinador que na semana passada foi contactado pelo Boavista e que em outubro tinha sido abordado pelo V. Guimarães. Sem especificar os clubes, Meneses revelou que a cláusula de rescisão afastou a concorrência.

"Nunca tive como objetivo fazer dinheiro com um treinador. O Pepa tem contrato até ao final da época e não houve conversa. Qualquer clube que o quisesse levar teria que pagar. Ninguém quis cobrir o valor da cláusula de rescisão e eu também não queria que pagassem", referiu o líder da SDUQ e sabe O JOGO que Pepa está seguro por uma cláusula de um milhão de euros.

O início de campeonato tem corrido bem aos castores, sextos no campeonato a dois pontos do Vitória, que é quinto. Paulo Meneses vai apresentar uma proposta de renovação à equipa técnica, embora não tenha pressa para se sentar à mesa com Pepa. "Naturalmente que vai ser feita uma proposta ao Pepa, mas nunca falei com ele sobre isso. Quando tiver que acontecer, acontecerá normalmente", esclareceu, afastando a fase atual da equipa como a explicação para a vontade de não deixar o técnico sair. "Nunca este contexto iria ter alguma relevância para termos uma conversa", sublinhou.

Questionado sobre onde espera ver o Paços de Ferreira após a 34.ª Jornada, o líder dos nortenhos apontou, primeiro, à tranquilidade. "O nosso objetivo inicial é a permanência, mas vejo o Paços a meio da tabela no fim do campeonato. Estamos a fazer uma Liga dentro das expectativas atendendo à qualidade da equipa técnica e do plantel. Dá gosto a quem gosta de futebol ver o Paços jogar. Porém, estamos a seis ou sete pontos [nove] do primeiro e a sete da zona da descida. É prematuro falar do futuro", reforçou.