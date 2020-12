Treinador do Paços de Ferreira admitiu que o Sporting "foi superior e controlou" no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Pepa reconheceu que o Sporting foi superior e admitiu que logo na primeira parte que a sua equipa acusou "cansaço emocional".

"O Sporting foi superior, está de parabéns, jogou bem, melhor do que nós, dominou e controlou o jogo. Não vou arranjar desculpas, é o que é. Estivemos muito longe do que conseguimos e podemos fazer. Até o nervosismo na primeira parte é sinónimo de um cansaço emocional fora do normal. E isso paga-se caro contra equipas como o Sporting, que foi muito superior".

Cansaço emocional porquê?

"Sentimos os jogadores preparados, a equipa preparada, mas rapidamente percebemos na primeira parte que estava complicado. Não serve de desculpa para nada. Senti a equipa a quebrar muito cedo e quando assim é e se não estamos ao nosso melhor nível, a roçar a perfeição, temos muitas dificuldades".

Espera recuperar rapidamente a equipa, para o jogo de quarta-feira, no Dragão, para a Taça da Liga?

"É um desafio porque somos muito ambiciosos. Queríamos muito passar esta eliminatória. Não pensamos no jogo passado, mas temos que pensar no próximo jogo. E o próximo para o campeonato é com o Boavista e o próximo oficial é com o FC Porto, um jogo a eliminar para podermos chegar à final-four. Compete-me a mim, á equipa técnica e ao departamento médico percebermos como é que estamos fisicamente, porque não estando ao nosso melhor nível é complicado e hoje pagámos muito caro o esforço despendido domingo".