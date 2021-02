Pepa, treinador do Paços de Ferreira

Declarações do treinador do Paços de Ferreira após o jogo com o Sporting.

Associado ao Santos, clube brasileiro que chegou à final da Libertadores, perdida (1-0) para o Palmeiras de Abel Ferreira, Pepa garantiu esta segunda-feira estar pronto para outros voos. O técnico do Paços de Ferreira evidenciou a ambição após o encontro com o Sporting, perdido por dois golos sem resposta.

"Já disse várias vezes que estou preparado para treinar clubes maiores. Comecei no mais baixo e com muito orgulho. Estou preparado para as oportunidades e poder agarrá-las", afirmou na sala de imprensa.

Recorde-se que também esta segunda-feira Paulo Meneses, presidente do Paços, abordou a questão em torno do técnico e não escondeu que pretende renovar contrato.