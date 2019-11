Declarações do presidente do Paços de Ferreira sobre o treinador que rendeu Filó já com a época em andamento.

Impressionado com o trabalho desenvolvido desde a chegada de Pepa no Paços de Ferreira, o presidente Paulo Meneses augurou que o treinador está destinado a "voos muito altos". "Digo-lhe que o Pepa está de passagem porque está destinado a outros palcos. Ele vai deixar a sua marca no Paços de Ferreira e voar mais alto", afirmou o líder pacense em declarações à Sport TV, antes do apito inicial do encontro com o Sporting, que os leões venceram por 2-1.

Paulo Meneses também garantiu que a qualidade do plantel acalenta o objetivo da permanência na I Liga. "O nosso futuro vai-se decidir com estes jogadores. Não podemos estar à espera que venha alguém em janeiro para resolver os problemas. É certo que há ajustes que estão assinalados, mas, acima de tudo, é com estes que contamos. Aquilo que posso prometer é que tudo faremos para não descer", assegurou o presidente do Paços de Ferreira.