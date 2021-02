Pepa entra nos planos do Santos, finalista da Libertadores

Pepa, treinador do Paços de Ferreira

A Rádio Bandeirantes deu este sábado conta de que o Santos estará interessado em Pepa, treinador do Paços de Ferreira, para substituir Cuca no comando dos brasileiros. A informação foi confirmada por O JOGO e sabe o nosso jornal que o emblema paulista tentou, numa primeira fase, Pedro Caixinha, mas o antigo técnico do Al-Shabab rejeitou o convite.

O finalista vencido da Libertadores, derrotado na final pelo Palmeiras de Abel Ferreira, virou-se, depois, para o brasileiro Tiago Nunes, mas este também declinou. Foi então que o Santos abordou Pepa. No entanto, a proposta pouco aliciante financeiramente - o Santos atravessa graves problemas financeiros - não convenceu Pepa. Lisca, do América-MG, é, agora, a hipótese mais provável, embora os paulistas ainda não tenham desistido do pacense. Todavia, o acordo é improvável.