"Pepa? É uma falta muito grande, é o líder, a pessoa que nos influencia a todos"

Samuel Correia é o substituto de Pepa, ainda em quarentena, e garantiu que o Paços de Ferreira quer quebrar invencibilidade do Santa Clara.

O Paços de Ferreira vai procurar juntar a exibição aos pontos frente ao invicto Santa Clara, na quarta jornada da I Liga, disse este sábado o treinador adjunto Samuel Correia, substituto de Pepa, ainda em quarentena.

A ausência do técnico principal, que acusou positivo num teste à covid-19, dominou a conferência de imprensa, com o adjunto Samuel Correia a destacar a "entreajuda muito grande entre todos", numa "semana atípica" e "difícil".

"Tentámos que fosse uma semana normal, mantendo um contacto permanente na planificação e diretrizes com o nosso timoneiro. Mas é uma falta muito grande, é o líder, a pessoa que nos influencia a todos. Devo salientar todas as pessoas que estiveram connosco, a entreajuda muito grande entre todos, os jogadores tiveram um trabalho inexcedível, com responsabilidade e qualidade no trabalho", disse Samuel Correia.

O treinador adjunto do Paços afinou pelo discurso do ausente Pepa, para dizer que o trabalho de qualidade, conforme disse ter acontecido em Guimarães, apesar da derrota por 1-0, na jornada anterior, é o registo da equipa, que "encara cada jogo com a vontade de o vencer", como acontecerá na receção ao Santa Clara, no domingo.

"Mais um desafio para nós, não pelo Santa Clara ainda não ter perdido ou sofrido golos, mas pela oportunidade de demonstrarmos o que de bom temos vindo a fazer. Queremos capitalizar as boas exibições com pontos, reconhecendo que é um adversário muito difícil, uma equipa que começou o campeonato de forma fantástica", sublinhou.

O avançado israelita Dor Jan foi o último a chegar à Capital do Móvel, antes do fecho do mercado de transferências, e vai poder estrear-se frente ao Santa Clara, confirmou Samuel Correia, que o considerou "mais uma solução" no plantel, um jogador que "veio para ajudar e acrescentar".

O guarda-redes Simão Bertelli e os laterais David Suahele, Jorge Silva e Simão Rocha estão entregues ao departamento médico do Paços e vão falhar o jogo, constituindo as ausências forçadas no plantel.

O Paços de Ferreira, no 15.º lugar, com um ponto, e o Santa Clara, segundo, com sete, defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 15:00, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.