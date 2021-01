Pepa e o jogo com o Rio Ave: "É, talvez, o quinto plantel mais recheado..."

Treinador do Paços de Ferreira projetou, este sábado, a receção à equipa de Vila do Conde. Transferência de Oleg para o Olympiacos foi abordado pelo técnico pacense

A equipa do Paços de Ferreira vai iniciar o ano de 2021 frente a um dos melhores plantéis da I Liga, considerou, este sábado, o técnico pacense Pepa, na antevisão ao jogo com o Rio Ave, relativo à 12.ª jornada do campeonato, agendado para o próximo domingo.

"Sem desvalorizar outros plantéis e independentemente do treinador, [o Rio Ave] anda talvez no quinto plantel mais recheado, com mais valor teórico em termos individuais, porque tem um plantel fantástico. Mas isso vale o que vale, porque os jogos ganham-se dentro de campo", disse Pepa.

Depois de apadrinhar a estreia de Jesualdo Ferreira pelo Boavista, o Paços de Ferreira vai marcar a estreia de Pedro Cunha, promovido da equipa B, como treinador principal do Rio Ave. Para Pepa, são coincidências.

"Na análise coletiva, há situações padrão na própria relação entre jogadores, que, certamente, se irão manter, porque já estão juntos há muito tempo. As próprias ideias do Pedro [Cunha], que é o novo treinador do Rio Ave, também foram analisadas, todo o seu percurso, tudo, mas vamos um pouco às escuras em termos coletivos. Acima de tudo, é continuar dentro do que pretendemos", referiu.

O técnico pacense disse acreditar num "grande jogo", o primeiro sem o lateral-esquerdo Oleg, já transferido para o Olympiacos, da Grécia. O defesa Jorge Silva e o avançado Dor Jan ficam de fora por lesão.

Pepa elogiou o internacional moldavo, lembrando a tradição do clube de potenciar jogadores, mas referiu que "o plantel é composto em número suficiente de qualidade, intensidade e conhecimento de jogo, para resolver o problema com competência", apontando Uilton como sucessor imediato de Oleg.

"Não há dores de cabeça, e quem reúne mais e melhores condições é o Zé [Uilton], um exemplo de profissionalismo, competência e conhecimento de várias posições. É capaz de ser dos jogadores mais completos a jogar por fora, seja a ala ou lateral direita ou esquerda. Pode perder um pouco por servir para várias posições, mas é um jogador que qualquer treinador gosta de ter", concluiu.

Na classificação, o Paços ocupa o sexto lugar, com 16 pontos, enquanto o Rio Ave é 13.º classificdo, com 11 pontos. O jogo entre as duas equipas realiza-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 19 horas, e vai ter arbitragem de Hugo Miguel (AF Lisboa).