Pepa e a vitória sobre o Braga: "Complexidade tremenda, mas um gozo enorme"

Treinador do Paços de Ferreira abordou, este sábado, a terceira vitória seguida dos castores na I Liga, desta feita ante o forasteiro Braga, de quem agora está a dois pontos na tabela

Méritos do Paços: "Muita inteligencia tática. Fomos irrepreensíves na segunda parte ao fechar muito bem os espaços. Lembro-me de uma oportunidade clara do Braga, do Horta, de resto abrimos o campo. Tivemos muita dificuldade na primeira parte porque tinhamos os alas muito metidos por dentro. Não tinhamos espaço, o jogo estava a ficar muito afunilado. O Braga é mais forte em termos individuais no meio-campo. Na segunda parte, foi pedido - e saliento a alegria enorme pela capacidade de inteligência dos jogadores - que se abrisse o campo para sairmos dos duelos individuais e dar espaço aos médios interiores para alargar a linha defensiva do Braga. Isso aconteceu, o golo do Bruno foi assim. Ficamos mais confortáveis no jogo. Com a linha de três defesas do Braga, ficamos mais confortáveis apesar da complexidade do jogo. Foi um jogo bonito de se ver em termos táticos. Os jogadores demonstraram inteligência e concentração no jogo todo. Enfrentar este Braga é muito difícil.

Rivalizar com o Braga na I Liga: "Temos que ser realistas. A realidade é dentro do campo. Nós não queremos estar a pensar no amanhã e noutras posições. Temos os pés bem assentes no chão. O Braga é mais forte do que nós e tem um treinador fantástico. Nestes 90 minutos fomos superiores e o que importa é jogo a jogo. Foi de uma complexidade tremenda, mas deu um gozo enorme. Os jogadores foram fantásticos."

Rebocho e a titularidade: "A competividade é boa. Quantas mais e melhores opções nós tivermos, melhor é para a equipa. O Zé Uilton teve alguma dificuldade a construir hoje, porque é destro, mas mais uma vez cumpriu muito bem. Ele e todos os jogadores."