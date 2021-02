Pepa e a presença de público nos Açores: "Sinal de que as coisas estão a evoluir para melhor"

Treinador do Paços de Ferreira comentou, durante a antevisão ao duelo com o anfitrião Santa Clara, relativo à 21.ª jornada da Liga NOS, o regresso dos adeptos aos desafios de futebol

O treinador do Paços de Ferreira congratulou-se, esta sexta-feira, pelo facto de o jogo da Liga NOS com o Santa Clara, no Estádio São Miguel, voltar a contar com adeptos nas bancadas do recinto, mas lamentou a ausência de fãs dos castores.

"Ainda bem que volta a ser possível ter adeptos, é um sinal de que as coisas estão a evoluir para melhor, mas é uma pena os nossos adeptos não poderem acompanhar a equipa aos Açores. Acredito que estão com muitas saudades para nos verem ao vivo. Ainda não é possível, mas viajamos com os nossos adeptos no pensamento", afirmou, apesar de o tema ter passado ao lado do grupo pacense.

"Não tocámos sequer no assunto do público, porque isso é normal. E o normal é haver adeptos, mesmo que essa presença agora esteja um pouco fora das nossas memórias recentes", disse Pepa, na conferência de antevisão do jogo da 21.ª jornada.

O técnico aproveitou a conferência para indicar quais foram os procedimentos adotados - "uma forma de adaptação a algo fora do normal" - nos treinos da equipa nortenha quando a presença dos adeptos nos estádios foi proibida devido à pandemia de covid-19.

"Quando houve proibição de adeptos, simulámos o barulho normal dos jogos nos treinos, para estimular a concentração, até fizemos jogos entre nós, em simulações à porta fechada e com som ambiente. Foi a forma que encontrámos para lidar na altura com algo fora do normal", sublinhou.

O jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira, da 21.ª jornada da I Liga, terá público nas bancadas, conforme foi anunciado pela Liga de Clubes (LPFP), notando que esta será a primeira vez que tal acontece desde o início de 2021.