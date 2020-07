Pepa: "Condições? Podem chover pedras, podem estar 40 e tal graus..."

Treinador do Paços de Ferreira em antevisão ao embate frente ao Moreirense, agendado para as 17h00 de quarta-feira.

O que se faz para esquecer uma derrota de 5-1? "Faz-se o mesmo que quando se ganha. Nós somos os mesmos, não andamos ao sabor do vento. Nós gostamos mais de falar quando se perde, até parece que está aqui alguma coisa má, negativa, e não está. Não mudamos a nossa forma de estar e de trabalhar consoante os resultados. Estaríamos muito mal, se assim fosse. Foi uma semana curta, a densidade de jogos a isso obriga, mas perfeitamente normal. Da mesma forma que já disse, quando ganhámos, que foram apenas três pontos, também já disse que, quando perdemos, foram três pontos. Esse assunto está mais do que arrumado, já não podemos fazer nada em relação a ele. Ponto final. É assunto encerrado. Queremos é amanhã garantir, rapidamente e bem o nosso grande objetivo. Portanto, venha o jogo e que não passe de amanhã".

Expectativas para o jogo: "O Moreirense está de parabéns por tudo. Também conheço aquela casa, sei que, normalmente, é apanágio do presidente, do senhor Costa do scouting, o próprio Marco Couto já tem alguns anos de casa, construir equipas muito competitivas em termos de quantidade e qualidade. Daí os meus parabéns. Depois, em 13 jogos só perderam um. Mas, foram 13 jogos com consistência nos processos de jogo, com qualidade, a sofrer poucos golos. Agora, mais uma vez, o que digo várias vezes é olharmos para nós, percebermos que, do outro lado, há uma equipa que está muito bem; nós muito bem estamos, independentemente do último resultado".

Temperatura assusta: "Só me assusta aqui um bocadinho, sinceramente, é a temperatura e a hora do jogo. Aquilo que vou partilhar com vocês é o que disse em Setúbal e o que os jogadores sabem, também: pode chover pedras, podem estar 40 e tal graus, que nós vamos dar todas as condições para, até à hora do jogo, estarmos tranquilos e bem. E depois, durante o jogo, não há temperatura, não há nada que nos vá atrapalhar. É com esse espírito que vamos para o jogo. Não há cá desculpas de temperatura, de vários jogos, não há nada. Só há 90 minutos, o jogo mais importante da época, porque é o próximo, e está nas nossas mãos. Não estamos dependentes de nada nem de ninguém, só daquilo que fizermos dentro do campo, amanhã. Portanto, é com essa vontade, com essa força que queremos ir lá buscar os três pontos, contra uma equipa que está muito bem. O Ricardo está a fazer um trabalho muito bom, mas nós queremos chegar aqui a Paços de Ferreira com o objetivo conseguido para oferecer a todos. É uma época muito longa, desgastante, dura, mas estamos cá para conseguir os objetivos".