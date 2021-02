Pepa comenta momento do Paços de Ferreira: "É degrau a degrau, devagarinho..."

Paços de Ferreira ocupa o quinto lugar no campeonato, a dois pontos de Braga e Benfica, quarto e quinto classificados, respetivamente.

O treinador do Paços de Ferreira disse esta quinta-feira acreditar que os pormenores poderão fazer a diferença na receção ao Tondela, num jogo que rotulou de "muito difícil", da 17.ª jornada da I Liga, na sexta-feira.

"O Tondela tem sido uma equipa fortíssima em casa e procura a primeira vitória fora de casa, que ainda não surgiu por pormenores. Amanhã [sexta-feira], os pormenores, mais uma vez, poderão fazer a diferença, para um lado ou para o outro", disse Pepa, na conferência de antevisão.

O técnico pacense olha com "orgulho" para o novo máximo de cinco vitórias consecutivas no campeonato, alcançado em Barcelos, diante do Gil Vicente, na última jornada (2-1), e o estatuto de equipa-revelação, no quinto lugar, a dois pontos de Benfica e Sporting de Braga, mas insiste em focar-se sempre no jogo seguinte e em poder amealhar mais pontos.

"É degrau a degrau, devagarinho, já quebrámos a barreira psicológica dos 30 pontos e agora estamos com muita sede de chegar aos 40. Vamos amealhar para nos aproximar dessa fasquia", referiu.

Pepa elogiou, por outro lado, a capacidade camaleónica do Tondela, capaz de alternar o sistema tático e de "perceber o que pode fazer, como e onde".

"A grande diferença dos jogos fora e casa [do Tondela] são os pontos, porque em termos de dinâmica e estrutura não há grande diferença, alternando o próprio sistema tático. Isto significa capacidade tática e de interpretação dos jogadores, e um conhecimento inteligente do treinador, o que não é fácil para alguém que não é português", afirmou.

Segundo Pepa, "o Tondela é uma equipa que a qualquer momento vai ganhar fora", justificando esta perceção com "a identidade do próprio clube" e "a alma da equipa" que já orientou e conhece bem.

"O Tondela é muito forte nos corredores, com alas explosivos, principalmente na procura do espaço, um meio campo agressivo e inteligente nos momentos do jogo, tem um ponta de lança muito interessante - não é muito forte fisicamente, mas sabe utilizar muito bem o pouco espaço que tem, tanto no apoio como na profundidade -, centrais muito experientes e um lateral-esquerdo que jogou aqui e também é muito experiente e tem qualidade com bola", concluiu.

Stephen Eustáquio, com cinco cartões amarelos, falha a receção ao Tondela, numa política de gestão do plantel que tem em conta a impossibilidade de Bruno Costa alinhar no jogo seguinte, diante do Portimonense, com quem tem contrato, ou os quatro cartões amarelos do avançado Douglas Tanque.

Na tabela, o Paços ocupa o quinto lugar, com 31 pontos, enquanto o Tondela é nono, com 18. As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, às 21:00, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.