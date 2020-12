Pepa: "Arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o quisemos ganhar"

Treinador do Paços de Ferreira analisa derrota no Estádio da Luz, por 2-1, com o golo decisivo a ser marcado no último instante da partida.

Análise: "Jogo de muitas emoções, muito disputado e com duas equipas a procurar a baliza contrária, a procurar a vitória. Tenho de começar por dar os parabéns ao Paços, arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o quisemos ganhar. Mas essa é a nossa mentalidade, é aquilo que nós queremos. Desposicionámo-nos em alguns lances porque estávamos a procurar sempre o segundo golo. Não posso falar em soco no estômago, porque o futebol é mesmo isto, é até o árbitro apitar. Mas não nos metemos lá atrás, no ferrolho, agarrados ao 1-1. Nada disso. Quem joga assim vai ganhar muitas vezes, com certeza".

Podia cair para qualquer um dos lados? "Podia. Quem é que faz 15 remates no Estádio da Luz? Nós fizemos mais remates que o Benfica. É sinónimo que procurámos ganhar o jogo. É um pouco frustrante ir à procura do segundo, mais do que uma vez, e num lance em que equipa está um pouco partida, a qualidade também vem ao de cima. Podia ter dado para um lado e para o outro. Grande qualidade do Paços contra uma grande equipa do Benfica, mas isso já sabíamos.".

Paços foi à Luz para tentar ganhar: "Saem zero pontos. Não há vitórias morais, é verdade, mas é esta ideia de jogo. O nosso espírito, a nossa mentalidade é esta. Se nos empurrarem para trás é por mérito, mas nunca nos encolhemos. Aliás, o nosso guarda-redes, ele não tem culpa da bota, tem de tirar as luvas para apertar. Portanto, nós não queimámos nada, viemos para jogar, para tentar ganhar, não conseguimos, parabéns ao Benfica, porque marcou mais golos, mas no resto equilibramos ou até fomos superiores em alguns momentos, mas o futebol é assim mesmo. Parabéns ao Paços pelo jogo, parabéns ao Benfica pelos pontos".