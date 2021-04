Pepa após o Paços-Benfica. "Não quero morrer com as ideias, eu quero é viver com elas"

Declarações de técnico Pepa, após a derrota do Paços Ferreira diante do Benfica, por 0-5, no estádio Capital do Móvel, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.

Análise do jogo: "Foi um resultado pesado, mesmo com o Jordi fazendo uma boa exibição. Não me vou agarrar a expulsão. porque mesmo com menos um poderíamos ter feito mais. Tenho que realçar a entrada forte que tivemos. Estávamos bem no jogo e foi pena. Mas mais do que isso, há erros que nós não podemos cometer. Torna um bocado repetitivo porque é o segundo jogo consecutivo que nós tomamos os dois primeiros golos por erros nossos. Em dez minutos, sofremos três golos e isso pesou muito. O cansaço também, com menos um homem. Tanto é que os últimos dois golos foram nos últimos dez minutos próximo do fim e isso é sinónimo de um cansaço e desgaste tremendos. Foi ingrato, queríamos muito discutir este jogo e saímos daqui com a sensação de uma entrada boa, forte, mas depois a partir daí se já era difícil jogar 11 contra 11 tornou-se praticamente impossível".

Falhas da equipa: "Não se trata de abdicar, não quero morrer com as ideias, eu quero é viver com elas. Há situações dentro do jogo que nós todos sabemos que a pressão forte do Benfica faz. Foi um lance que podíamos ter saído de outra forma, mas também não vamos abdicar de tantos meses de trabalho, de tanto critério na saída, neste caso fomos muito felizes e fomos penalizados, estamos a falar aos 38 minutos e ficou difícil. Mas depois é preciso manter o equilíbrio emocional e a qualidade do Benfica acabou decidindo."

Expulsão: "Se analisarmos a frio, mesmo depois da expulsão, o Benfica não estava a conseguir. Teve duas oportunidades de golos claras, mas nós estávamos bem a conseguir controlar o espaço, a controlar a profundidade mesmo com menos um homem: Sinónimo disso é que os três golos surgiram próximo do fim da primeira parte. A partir daí, dos golos, ficou muito difícil o jogo".