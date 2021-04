Pepa após empate com o Rio Ave: "Por incrível que pareça..."

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, reage durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, entre o Rio Ave e o Paço de Ferreira, realizado no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, 25 de abril de 2021. JOSÉ COELHO/LUSA

Declarações de Pepa, treinador do Paços Ferreira, após o empate diante do Rio Ave (1-1), em Vila do Conde, a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS. A equipa pacense conseguiu estancar uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

Análise do jogo: "Sabe que isto é um jogo de equilíbrio, de forças e do outro lado está uma grande equipa, com grandes individualidades. A verdade é que a primeira parte foi um jogo muito equilibrado. Sabíamos a procura constante do jogo do Rio Ave e estivemos muito bem. A segunda parte, o golo saiu por mérito do Rio Ave, que entrou melhor, entrou forte. Foi importante também nos refrescarmos para mantermos a nossa intensidade e por incrível que pareça acabamos por ter mais espaço que o normal (após o golo de empate do adversário) porque também o Rio Ave a jogar em casa e com o volume ofensivo... Principalmente após a expulsão, ficamos com mais espaço, mas faltou depois ter mais critério e aproveitar esse espaço. Tivemos situações de saídas rápidas que podíamos ter feito o segundo golo."

Resultado positivo: "Mas, em geral, foi um resultado que se aceita. Equilibrado, muito intenso. E nós, acima de tudo, depois de uma fase difícil, sabíamos que era muito importante quebrar o ciclo de derrotas. Não estou satisfeito com o ponto, mas estou acima de tudo satisfeito com a atitude que a equipa teve. Não entrou nervosa, ansiosa. Entrou para deixar para trás essa tal fase má e tentamos de tudo. Encontramos também um Rio Ave muito forte, portanto aceita-se também o resultado."

Questão mental: "Nós, no futebol, como na vida, quando se entra num ciclo negativo, parece que começa a pairar alguma coisa, que de repente ficamos com algumas dúvidas daquilo que conseguimos fazer. E conseguimos fazer muitas coisas boas. É o meu papel, é o papel deles ter, acima de tudo, muita personalidade. Quando encontramos esses desafios grandes, que são dados a grandes homens, temos que ter esse discernimento. Aquilo que queríamos era que conseguíssemos ter essa capacidade de entrega, de luta e de equilíbrio emocional grande. E isso foi visível dentro de campo".