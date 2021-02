Pepa após a derrota do Paços de Ferreira: "Há dias em que as coisas correm mal"

Declarações de Pepa (treinador do Paços de Ferreira) após a vitória do Santa Clara por 3-0 diante do Paços de Ferreira, em jogo da 21.ª jornada I Liga

Sobre o resultado: "O futebol é isto, parabéns ao Santa Clara, foi superior, foi melhor que nós. Nós tivemos muita dificuldade na primeira parte principalmente, uns setores distantes, não estamos a conseguir encurtar, muito espaço entre linhas. Mesmo no decorrer do jogo, mesmo após o primeiro golo sentíamos no banco, dentro do campo, que não estávamos, que não estávamos ligados. Não é não querer. Há dias assim, há dias em que as coisas correm mal, principalmente sem bola, notou-se muita passividade."

Sobre o jogo: "A equipa do Santa Clara soltou-se, fez o primeiro golo e foi superior em praticamente nos vários momentos do jogo. Uma equipa mais agressiva, a procurar e muito bem transições rápidas e a jogar para a frente com muita velocidade e intensidade. Acaba por ser um resultado pesado, mas com mérito do Santa Clara por aquilo que fez do primeiro ao último minuto. E nós, a espaços, fizemos alguma coisa a condizer com aquilo que temos feito, mas no longo período de jogo fomos inferiores e não estivemos ao nosso nível."

O regresso do público: "É bonito, foi uma vitamina muito boa para o Santa Clara, e para nós foi o contrário. Não foi pelo publico, porque isso é sempre bom. Até podia estar 100% de adeptos do Santa Clara, que isso é bom, o futebol é do povo, o futebol é dos adeptos, vejo isso como uma questão positiva."