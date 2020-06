João Amaral criticou a ação do árbitro Rui Costa, no lance do penálti revertido, aos 67 minutos.

Penálti revertido: "O lance é penálti. O árbitro marcou penálti, eu sinto o toque no pé, supostamente viram se havia um empurrão... Acho que não é só um empurrão que têm de ver. Têm de ver se ele acerta no pé. No momento em que vou receber a segunda bola ele acerta no pé e por isso é que caio. Não consigo perceber como é que ele espera para ouvir o VAR, confirma o penálti e depois quer ouvir uma segunda vez e já não é penálti novamente, não consigo perceber isso. Têm de nos começar a explicar melhor as regras do VAR par nós percebermos realmente o que é que estamos aqui a fazer, porque andamos a semana toda a treinar para fazer o melhor possível e depois tiram-nos coisas, se calhar hoje tínhamos saído daqui com um empate ou se calhar até com a vitória.

O que disse o árbitro Rui Costa? "Connosco não falou nada, simplesmente disse que não houve empurrão. Marcou penálti, confirmou o penálti, mas depois disse que foi ver o lance e não viu nenhum empurrão. Não foi empurrão, realmente a mim ninguém me empurrou, tocou-me foi no pé e tirou-me o equilíbrio".

Boa resposta do Paços? "Toda a gente viu, em casa, infelizmente não podem estar cá. Toda a gente viu que o Paços que até na segunda parte e mais para o fim do jogo foi superior ao Sporting. Fizemos o máximo para conseguir o melhor resultado possível. Não foi possível mas toda a equipa está de parabéns, toda a equipa, não só os que jogaram mas todos os que estão de fora apoiam-nos ao máximo. Está à vista de todos que merecemos mais do que o que temos neste momento na tabela e vamos conseguir com toda a certeza".