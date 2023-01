Declarações do treinador do Paços de Ferreira após a derrota, por dois golos sem resposta, na receção ao Benfica, jogo antecipado da jornada 20 do campeonato.

O jogo: "Tivemos um excelente ambiente no estádio. Mais uma vez houve um bom jogo. Os nossos adeptos foram fantásticos mais uma vez. Não entrámos bem no jogo. Estávamos a perder por 2-0 aos dez minutos. O Benfica entrou com uma dinâmica muito forte nós sabíamos disso. Faltou-nos capacidade de organização. Desorganizámo-nos naqueles dez minutos depois do golo. Depois, entrámos no jogo e fomos uma equipa consistente e competitiva, que criou muitos problemas ao Benfica, que teve mais domínio, como é óbvio. Fomos sempre uma equipa à procura, colocámos três bolas nos ferros. Fizemos jogadas onde podíamos ter feito um golo que nos metia no jogo. Acabámos por não conseguir concretizar. Mais uma vez, houve um grande jogo da minha equipa."

Futuro: "Perder o jogo não era o que queríamos. Fomos muito consistentes. O caminho é este. Com esta consistência, as vitórias vão chegar e vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Deitámos tudo a perder nos primeiros dez minutos e temos de entrar muito mais focados. Sabíamos que o Benfica iria fazer. Todas as grandes equipas tentam entrar fortes para colocar o jogo do seu lado. O Benfica conseguiu e facilitou-lhes a vida. Mesmo assim, complicámos muito a vida ao Benfica."