Peixoto pede tranquilidade, mas avisa: "O campeonato vai ser mais difícil"

César Peixoto reiterou esta sexta-feira a aposta numa época tranquila do Paços de Ferreira na Liga Bwin, procurando melhorar a finalização e agressividade de uma equipa que terá de ser "muito criteriosa" nas contratações.

"O campeonato vai ser mais difícil, mas, com a pré-época e a base forte do ano passado, podemos fazer uma época tranquila. O grupo de trabalho é forte, temos gente muito comprometida com a nossa ideia e o objetivo da permanência", disse César Peixoto, após o treino aberto do Paços de Ferreira.

O técnico pacense voltou a falar na necessidade de colmatar as saídas, sendo "muito criteriosos" na escolha, relativizando a demora na chegada de reforços, especialmente para o ataque.

"É verdade que queríamos arrancar já com a equipa fechada, mas temos de nos adaptar às dinâmicas do mercado. Vai chegar gente para a frente, de certeza absoluta. Temos o mercado e as referências, é só esperar que elas aconteçam", referiu.

O médio escocês Jordan Holsgrave e o avançado brasileiro João Magno são nesta altura os únicos reforços do Paços de Ferreira. César Peixoto elogia-lhes as qualidades.

"O Jordan (Holsgrave) é um oito, um "box-to-box", com um bom pé esquerdo e muita dinâmica, alguém que recebe bem orientado e também quebra linhas. Precisávamos de um jogador com estas características e penso que nos vai aportar muito. O (João) Magno é um avançado no ataque à profundidade, alto no jogo aéreo, vem da Liga 3 e vai ter de ter o tempo dele da adaptação", analisou.

César Peixoto disse também ter a porta aberta aos jogadores que estiveram cedidos (Simão Rocha, Bruno Silva, Pedro Martelo e Dor Jan), fazendo depender do seu trabalho na pré-época a continuidade no plantel.

"A ideia é jogar melhor, ser melhor, tentar sempre fazer mais golos. Queremos trazer quem nos dê essa agressividade e esse critério na frente de ataque para continuarmos a jogar à Paços, com um futebol agressivo na reação à perda da bola, jogando de igual para igual contra qualquer equipa. É essa a ideia, vamos dar continuidade ao trabalho que tínhamos e crescer um bocadinho", concluiu.

O Paços de Ferreira realiza no sábado o primeiro particular da pré temporada, em encontro a realizar no estádio Capital do Móvel, às 10:30, diante da seleção amadora concelhia.