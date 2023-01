Peixoto: "Era mais fácil ficar em casa, estava a receber o mesmo de antes"

Declarações do novo treinador do Paços de Ferreira, que regressa dois meses e meio depois da saída

Ideia de não ficar em casa: "Para mim, era mais fácil e confortável ficar em casa, estava a receber o mesmo de antes, de um clube cumpridor que estava a cumprir o que acordámos. Mas acredito no meu trabalho, nas pessoas, e no que estava a ser construído, mesmo que não tenha havido os resultados que esperávamos, o que fez as pessoas tomarem decisões."

Convicção na manutenção: "Sempre disse que sentia os jogadores comigo, volto de cabeça levantada. Sou apaixonado pelo que faço. E venho convicto de que posso dar a volta. Vai ser difícil. Não sou burro nem estúpido para acreditar que vai ser fácil. Vai ser até ao último jogo e faltam muitos jogos."