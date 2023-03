Peixoto lamenta: "Quando fica mais apertado, começamos a perder confiança"

Declarações de César Peixoto, treinador pacense, após o Casa Pia-Paços de Ferreira (2-1), jogo relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Paços perdeu a vantagem na segunda parte: "Tivemos uma primeira parte em que fomos melhores. Na segunda, entrámos bem, tivemos bola e depois há uma mexida no Casa Pia e demorámos a encaixar. Abrimos espaços e ficámos mais receosos. Queríamos ter o controlo do jogo, mas sofremos o 1-1 num ressalto, também por falta de sorte. Foi um jogo equilibrado, depois eles começaram a carregar mais em cima e perdemos a capacidade de ter bola. Depois do 2-1, eles começaram a gerir o jogo e tivemos uma situação para fazer o empate, mas não conseguimos. É continuar a trabalhar".

Equipa sofreu com a ansiedade de encurtar distâncias para os rivais diretos? "Era uma oportunidade para encurtar distâncias, porque sabíamos que os adversários tinham perdido pontos. Disse na apresentação que vai ser até ao último jogo. A cada jornada, temos menos possibilidades de encurtar, mas estamos a quatro pontos do play-off e perto do Santa Clara. A equipa está confiante mas quando fica mais apertado, começamos a perder confiança. Falta-nos também alguma matreirice, mas acredito no nosso trabalho e é hora de levantar a cabeça e acreditar até ao fim".