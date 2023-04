Peixoto: "Expulsão de Marafona? Não havia necessidade nenhuma..."

Declarações de César Peixoto, treinador pacense, após o V. Guimarães-Paços de Ferreira (0-0), jogo relativo à 26.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A equipa fez um grande jogo. Não entrámos bem, mas depois foi um domínio completo da nossa equipa. Criámos três ou quatro situações de perigo na primeira parte e entrámos da mesma maneira na segunda, a jogar contra o quinto classificado do campeonato. Depois da expulsão, há outro jogo. Tivemos dois golos anulados, tive dúvidas ali no segundo, não parece haver falta. O jogador do Vitória já não tem o pé no chão e por isso é que cai. Depois da expulsão, foi outro jogo. Ainda acreditámos e mandámos uma bola ao poste, mas é difícil. Dou os parabéns aos meus jogadores, tivemos uma qualidade fantástica. Temos pena de não termos ficado 11 para 11 até ao final, podíamos ter vencido".

Paços nunca tinha passado três jornadas sem perder esta época: "Hoje fomos claramente melhores até à expulsão, eles não tiveram a capacidade para fazer o jogo que costumam fazer. O ponto vai dar jeito e a luta pela permanência vai ser ate ao fim. Com esta qualidade, contra tudo e contra todos, vamos estar fortes e agora temos de olhar em frente".

Expulsão de Marafona: "Isto é um acumular de situações. Houve dois golos anulados e as emoções estavam à flor da pele. Houve um pouco a mais do meu jogador e talvez um pouco a menos de consciência do árbitro. Estava longe e não gosto de falar sem conhecimento de causa, mas não havia necessidade nenhuma de expulsar um guarda-redes num pontapé de baliza. Mas isto não me impede nada de dar os parabéns ao Vitória e ao Moreno, mas hoje fomos claramente melhores".