Peixoto avisa sobre Portimonense: "A qualquer momento vai vencer"

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, encarou este domingo a visita ao Portimonense como "um jogo de exigência máxima", insistindo que os pacenses estão mais pressionados a pontuar na 19.ª jornada da Liga Bwin.

"O Portimonense começou muito bem o campeonato, mas não está na melhor fase. Tem um treinador experiente e, por isso, teremos de estar focados, num jogo de exigência máxima", disse César Peixoto, na conferência de antevisão do jogo de segunda-feira.

O técnico pacense reconheceu melhorias, mas insistiu na ideia de que todos os jogos serão finais para a sua equipa, bem mais pressionada do que o adversário algarvio, sem vencer desde quatro de novembro (2-1 em Barcelos, diante do Gil Vicente).

"A equipa está melhor, mais compacta, mais competitiva, mas nada mais do que isso, porque o caminho ainda é longo. É importante perceber que o Portimonense tem qualidade para dar a volta a esta situação e a qualquer momento vai vencer. Estamos mais pressionados, mas temos de saber lidar com isso. Cada jogo é uma final, mas o importante é somar", sublinhou.

O Paços ganhou mais opções no chamado mercado de inverno, mas César Peixoto disse ser importante manter a consistência e olhar para o jogo de Portimão como uma oportunidade de encurtar distâncias.

"Temos mais opções e a concorrência interna é maior. A equipa cresceu muito, somos uma equipa mais focada, mais esperançada no objetivo, mas ainda há muitos jogos pela frente. Se não formos consistentes, voltamos a perder caminho. Temos de ir para o jogo sabendo que ainda não ganhámos nada. Temos uma oportunidade para encurtar distância para os adversários diretos", concluiu.

O Paços de Ferreira, último classificado, com nove pontos, defronta o Portimonense, no 13.º lugar, com 20, no Portimão Estádio, na segunda-feira, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.