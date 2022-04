Peixoto avisa: "Revoltado é uma palavra forte, mas o Paços vai querer reagir"

Declarações do técnico pacense, na antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 31ª jornada da Liga Bwin

César Peixoto assegurou hoje que o Paços de Ferreira vai querer reagir no sábado ao resultado negativo da última jornada, frente a um Gil Vicente focado no quinto lugar da Liga Bwin.

A quatro jornadas do fim, o Paços tem a permanência praticamente assegurada, mas ainda pode sonhar com o sexto lugar, algo que César Peixoto continua sem assumir, com o técnico a explicar que isso nada tem que ver com a derrota em Guimarães, na última jornada, por 4-0.

"Foi uma derrota dolorosa, pela forma como foi, e por números exagerados, mas, ao fim de um ou dois dias, as coisas passam e o grupo tem reagido sempre bem às adversidades. Revoltado é uma palavra forte, mas o Paços vai querer reagir. Não tem que haver uma pressão do sexto, temos muito por onde crescer e meter esse peso, na possibilidade de não o conseguir, seria desvalorizar o que temos feito", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo de Barcelos, da 31.ª jornada.

Com César Peixoto, o Paços tem conseguido pontuar sempre a seguir a uma derrota, o que para o técnico é sinal de "caráter, coragem e personalidade" do grupo.

"Temos de perceber de onde é que vimos, a equipa subiu muito em termos de qualidade de jogo, tem sido um trajeto bonito e difícil e isso tem de ser valorizado. Temos um grupo saudável, forte e ambicioso e vamos sempre a jogo para ganhar", insistiu o técnico pacense.

Sobre o desafio em Barcelos, com o Gil Vicente, César Peixoto disse esperar um adversário focado e nada relaxado com o quinto lugar atual, na sua opinião conquistado por mérito próprio.

"O Gil Vicente não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos, mas por mérito próprio está em quinto lugar. O Gil Vicente não pode estar tranquilo, até porque sente que o Vitória está próximo e vai criar problemas. Espero uma equipa difícil, com qualidade e que de maneira nenhuma vai estar relaxada", concluiu.

Antunes está em dúvida para o jogo, numa lista de ausentes que volta a incluir Gaitán e, de novo, Luiz Carlos, outra vez por razões disciplinares.

Vão falhar ainda o jogo da 31.ª jornada os lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi.

Na tabela, o Paços de Ferreira é oitavo, com 36 pontos, enquanto o Gil Vicente é quinto, com 47.

As duas equipas defrontam-se no estádio Cidade de Barcelos, no sábado, às 20h30, num jogo que terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.