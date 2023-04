Peixoto após derrota com Famalicão: "Não conseguimos gerir a ansiedade"

Declarações de César Peixoto, treinador pacense, após o Paços de Ferreira-Famalicão (1-3), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Antes de mais, dar os parabéns ao Famalicão, é um justo vencedor. Não fizemos um bom jogo, eu incluído, que sou o principal culpado. Hoje foi um dia não. A equipa esteve muito ansiosa, precipitada. Faltou-nos impôr a nossa ideia de jogo e isto acontece muito: a equipa tem muita ansiedade de ganhar os três pontos. Entrámos bem, marcámos, e com essa ansiedade fomos sempre muito precipitados e acabámos por não fazer um bom jogo. Mérito também para o Famalicão, que é uma boa equipa, mas houve demérito da nossa parte".

O que faltou? "Eu penso que, na situação em que estamos, é muito difícil criar... A equipa tem reagido bem à pressão. Hoje entrámos bem e, em vez de ficarmos mais confiantes, ficámos mais ansiosos e não conseguimos gerir a ansiedade. Ainda tentámos mexer e meter a equipa mais para a frente, mas na fase final também faltou finalização. Hoje foi um dia não também por culpa nossa, mas não é por isso que deixo de acreditar nos jogadores e no objetivo [permanência]. Temos menos uma jornada para encurtar [distâncias], mas só dependemos de nós para ir ao play-off e temos de olhar de frente, saber que não fizemos um bom jogo e aprender com isso para não cometer os mesmos erros. Temos de voltar a ser a equipa que fomos até agora, muito forte e com futebol atraente, seja contra qual equipa for. Sou o principal responsável e não correspondemos como queríamos".

Já passou por momentos frágeis esta época. Essa intranquilidade pode aparecer contra rivais diretos, como o Marítimo? "Esse é um jogo de elevada pressão para ambos, mas em que nada fica resolvido. O importante é que a equipa já demonstrou que sabe lidar com isto. Há momentos em que não, mas temos um balneário de homens com caráter e que querem muito atingir isto. Hoje não fizemos um bom jogo, mas a entrega da equipa tem sido fantástica e tenho a certeza de que vamos reagir e ser competitivos no próximo jogo".