Pedro Martelo, Dor Jan e Delgado deram nas vistas na vitória do Paços

Marcaram os golos do triunfo frente a uma seleção amadora concelhia.

O Paços de Ferreira venceu por 3-0 a seleção amadora concelhia, no primeiro particular da pré-temporada da equipa da I Liga, em jogo disputado no relvado principal do estádio Capital do Móvel.

Num jogo com duas partes de 30 minutos, Pedro Martelo, no início, e Dor Jan e Juan Delgado, na segunda metade, fizeram os golos, num particular marcado pela ausência de Antunes, Luiz Carlos e Gaitán e pelas estreias dos dois reforços Jordan Holsgrave e João Magno.

No primeiro onze do Paços de Ferreira testado por César Peixoto, Jordi foi o guarda-redes titular, Fernando Fonseca, Luís Bastos, Pedro Ganchas e Luís Bastos formaram o quarteto defensivo, Rui Pires, Holsgrove e Matchoi alinharam no meio campo, atrás dos avançados Lucas Silva, Pedro Martelo e Simão Rocha.

Jogaram ainda Zé Oliveira, Miguel Mota, Ibrahim, Bruno Silva, Uilton, Dor Jan, João Magno, André Ferreira, Guilherme Pio e Juan Delgado.

O próximo particular dos castores realiza-se dentro de uma semana, no dia 9, em Oliveira de Azeméis, diante da Oliveirense, às 10h30.