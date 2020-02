Pedrinho diz que o Santa Clara-Paços foi ridículo: "Vamos para o estrangeiro por estas razões"

O capitão do Paços de Ferreira deixou críticas duras à falta de marcação do relvado do Estádio de São Miguel.

O Santa Clara-Paços de Ferreira foi adiado de sábado para domingo devido ao estado do relvado do Estádio de São Miguel, que ficou sem as marcações. Depois de realizado o encontro, que os açorianos venceram por 2-1, Pedrinho, capitão dos pacenses, foi muito crítico

"Foi tudo difícil de gerir. Foram as condições climatéricas, o mau estado do relvado... esta noite acordei duas ou três vezes de noite, parecia que o hotel vinha abaixo... Sinto-me envergonhado por ser português. Nós vamos lá para fora, para o estrangeiro, por estas razões, não é só por causa das questões monetárias. Acontecem, as pessoas tapam os olhos e faz-se de conta que não se passa nada. Chegamos aqui, o campo não está marcado. Eu sou do Norte e lá choveu durante um mês diariamente. 95% dos dias, para não exagerar", começou por dizer à Sport TV.

"Nunca vi o campo do Paços, nem um dos distritais, por marcar. É ridículo o que se passou aqui. As coisas acontecem, não quer dizer que tenhamos perdido bem ou mal. Se fossem os três grandes amanhã saíam 7 ou 8 capas de jornais, mas como é o Santa Clara-Paços de Ferreira toda a gente tapa os olhos. Vemos o João Félix sair por 120 milhões para a liga espanhola, temos tudo para ser um bom exemplo, mas não somos", completou.

Recorde-se que o Paços de Ferreira formalizou o protesto do jogo com o Santa Clara, argumentando com o artigo 94 do Regulamento Disciplinar da Liga, específico à "não realização de jogos por falta de condições do estádio, de segurança ou dos equipamentos". Os responsáveis do clube pacense já tinham dado indicações aos delegados do jogo anteontem, assim que ficou determinado o adiamento do encontro por falta de condições técnicas, e não devido à intempérie. A intenção de protestar foi, por isso, manifestada antes da derrota por 2-0 da equipa orientada por Pepa, e o processo terá sido formalizado nos momentos prévios ao início do jogo. Os pacenses compareceram ontem, mas sob protesto e no sentido de evitar uma penalização de perda de pontos por falta de comparência.

O referido Artigo 94, de que se socorrem os pacenses, prevê a punição do clube organizador com uma sanção de derrota, uma multa pecuniária e "uma sanção de reparação à Liga Portugal e ao adversário das despesas de arbitragem, de delegacias, de organização e do valor da receita que eventualmente coubesse ao adversário". Os castores entendem que não foi a intempérie a determinar o adiamento, mas sim a falta de preparação dos açorianos para dar resposta adequada à contrariedade.

O começo do Santa Clara-Paços de Ferreira ficou suspenso quase duas horas, devido à forte chuva que eliminara as marcações do relvado do Estádio de São Miguel, entretanto, repostas a dada altura com o que pareceu ser cal viva, substância proibida pelos regulamentos. O jogo foi depois adiado para as 17h30 de ontem.